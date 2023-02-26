Ирина Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ирина Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1854

Дочь: Наталья Иванова

Отец ребёнка: Иван Максимов

Юдино, Игнатьевская волость, Богородский уезд
Рождение ребёнка
1858

Дочь: Параскева Иванова

Отец ребёнка: Иван Максимов

Юдино, Игнатьевская волость, Богородский уезд
Рождение ребёнка
1859

Дочь: Пелагея Иванова

Отец ребёнка: Иван Максимов

Юдино, Игнатьевская волость, Богородский уезд
Смерть
Неизвестно
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