Ирина Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1835
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Наталья Иванова
Отец ребёнка: Иван Максимов
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Параскева Иванова
Отец ребёнка: Иван Максимов
Рождение ребёнка
1859
Дочь: Пелагея Иванова
Отец ребёнка: Иван Максимов
Смерть
Неизвестно