Богданович Владимир Викторович 11.12.1977 — найти родственников по фамилии на Familio
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Богданович Владимир Викторович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.12.1977

Пол

Мужской

Добавил:

МО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.1977

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Богданович (Юркевич) Анна Александровна

Рождение ребёнка
06.11.2002

Дочь: Богданович Виктория Владимировна

Мать ребёнка: Богданович (Юркевич) Анна Александровна

Рождение ребёнка
09.11.2007

Дочь: Богданович Алеся Владимировна

Мать ребёнка: Богданович (Юркевич) Анна Александровна

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