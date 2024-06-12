Богданович Владимир Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.12.1977
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.1977
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.11.2002
Дочь: Богданович Виктория Владимировна
Мать ребёнка: Богданович (Юркевич) Анна Александровна
Рождение ребёнка
09.11.2007
Дочь: Богданович Алеся Владимировна
Мать ребёнка: Богданович (Юркевич) Анна Александровна