Забродина Галина(Елена) Васильевна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Забродина Галина(Елена) Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.10.1920

Сын: Забродин Евгений Ефимович

Отец ребёнка: Забродин Ефим Давидович

Рождение ребёнка
1922

Сын: Забродин Иннокентий Ефимович

Отец ребёнка: Забродин Ефим Давидович

Смерть
Неизвестно

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