Забродина Галина(Елена) Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.10.1920
Сын: Забродин Евгений Ефимович
Отец ребёнка: Забродин Ефим Давидович
Рождение ребёнка
1922
Сын: Забродин Иннокентий Ефимович
Отец ребёнка: Забродин Ефим Давидович
Смерть
Неизвестно