Александров Виктор
Место рождения
Дата рождения08.09.1906
Дата смерти02.02.1986
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1906
Отец: Александров Сергей
Мать: Александров Елена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Александров (Мироненко) Ольга
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Александров ?
Мать ребёнка: Александров (Мироненко) Ольга
Бракосочетание
29.01.1929
Рождение ребёнка
02.09.1929
Сын: Александров Анатолий
Мать ребёнка: Александров (Мироненко) Ольга
Рождение ребёнка
25.09.1931
Сын: Александров Виктор
Мать ребёнка: Александров (Мироненко) Ольга
Рождение ребёнка
1941
Сын: Александров Юрий
Мать ребёнка: Александров (Мироненко) Ольга
Рождение ребёнка
23.03.1948
Сын: Александров Сергей
Мать ребёнка: Александров (Мироненко) Ольга
Смерть
02.02.1986