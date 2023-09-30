Александров Виктор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Александров Виктор

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Место рождения

Алексеевка

Дата рождения

08.09.1906

Дата смерти

02.02.1986

Пол

Мужской

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1906

Отец: Александров Сергей

Мать: Александров Елена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Александров Александр

Мать ребёнка: Александров (Мироненко) Ольга

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Александров ?

Мать ребёнка: Александров (Мироненко) Ольга

Бракосочетание
29.01.1929

Жена: Александров (Мироненко) Ольга

Рождение ребёнка
02.09.1929

Сын: Александров Анатолий

Мать ребёнка: Александров (Мироненко) Ольга

Рождение ребёнка
25.09.1931

Сын: Александров Виктор

Мать ребёнка: Александров (Мироненко) Ольга

Рождение ребёнка
1941

Сын: Александров Юрий

Мать ребёнка: Александров (Мироненко) Ольга

Рождение ребёнка
23.03.1948

Сын: Александров Сергей

Мать ребёнка: Александров (Мироненко) Ольга

Смерть
02.02.1986

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