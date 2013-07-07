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Ларионова Карина Никитична

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Место рождения

Кемерово, Кемеровский, Кемеровская область

Дата рождения

07.07.2013

Пол

Женский

Добавил:

ЕХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.2013

Отец: Ларионов Никита Алексеевич

Мать: Ларионова Марина Павловна

Кемерово, Кемеровский, Кемеровская область
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