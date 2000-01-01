Соседов Михаил Витальевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соседов Михаил Витальевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.11.1980

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1963 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1980

Отец: не указан

Мать: Тульчий Ольга Куприяновна

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