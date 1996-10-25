Шманин Анатолий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти25.10.1996
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.05.1963
Сын: Шманин Сергей Анатольевич
Мать ребёнка: Шманина (Новоженина) Евгения Ивановна
Рождение ребёнка
27.11.1969
Дочь: Рокутова (Шманина) Людмила Анатольевна
Мать ребёнка: Шманина (Новоженина) Евгения Ивановна
Смерть
25.10.1996
Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область