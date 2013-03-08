Пахоменко Мария Леонидовна
Место рождения
Дата рождения25.03.1937
Дата смерти08.03.2013
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1937
Отец: не указан
Мать: не указана
Смерть
08.03.2013