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Старикевич Дорофей Фомин
Старикевич Дорофей Фомин
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1898
Пол
Мужской
Отец
Старикевич Фома Романов
1850 г.р.
Мать
Мария
Дети
Не указаны
Добавил:
ДС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Отец:
Старикевич Фома Романов
Мать:
Мария
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