Макарова (Морозова) Раиса Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макарова (Морозова) Раиса Ильинична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.10.1963

Пол

Женский

Отец

Мать

1922 г.р.

Муж

Дети

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Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1963

Отец: Морозов Илья

Мать: Громаковская Александра Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Макаров Геннадий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Макаров Геннадий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Макаров Геннадий

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