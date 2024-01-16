Макарова (Морозова) Раиса Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.10.1963
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1963
Отец: Морозов Илья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Макаров Геннадий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Макаров Геннадий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Макаров Геннадий