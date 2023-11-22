Ефимов Евгений Владимирович
Место рожденияд. Гора Шалинского р-на
Дата рождения17.04.1985
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1985
Отец: Ефимов Владимир
Мать: Ирина
д. Гора Шалинского р-на
Рождение ребёнка
17.08.2016
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Альбина Алферовна
Екатеринбург
Развод
Неизвестно
Жена: Альбина Алферовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Альбина Алферовна
Екатеринбург