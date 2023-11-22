Ефимов Евгений Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефимов Евгений Владимирович

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Место рождения

д. Гора Шалинского р-на

Дата рождения

17.04.1985

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1988 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1985

Отец: Ефимов Владимир

Мать: Ирина

д. Гора Шалинского р-на
Рождение ребёнка
17.08.2016

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Альбина Алферовна

Екатеринбург
Развод
Неизвестно

Жена: Альбина Алферовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Альбина Алферовна

Екатеринбург
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