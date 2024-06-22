Лескот Варвара Федоровна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Лескот Варвара Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1929

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.04.1899

Дочь: Иткинсон-Лескот Лидия Александровна

Отец ребёнка: Лескот Александр Николаевич

Рождение ребёнка
1900

Сын: Лескот Константин Александрович

Отец ребёнка: Лескот Александр Николаевич

Рождение ребёнка
1900

Сын: Лескот Василий Александрович

Отец ребёнка: Лескот Александр Николаевич

Смерть
1929

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