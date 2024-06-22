Лескот Варвара Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1929
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.04.1899
Дочь: Иткинсон-Лескот Лидия Александровна
Отец ребёнка: Лескот Александр Николаевич
Рождение ребёнка
1900
Сын: Лескот Константин Александрович
Отец ребёнка: Лескот Александр Николаевич
Рождение ребёнка
1900
Сын: Лескот Василий Александрович
Отец ребёнка: Лескот Александр Николаевич
Смерть
1929