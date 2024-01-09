Съедина (Созыкина) Агрипина Фомина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1886 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1886 ст.
Отец: Созыкин Фома
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1907 ст.
Отец ребёнка: Съедин Фёдор Антипович
Бракосочетание
12.01.1907 ст.
Рождение ребёнка
Около 1910 ст.
Дочь: (Съедина) Анна Фёдоровна
Отец ребёнка: Съедин Фёдор Антипович
Рождение ребёнка
Около 1910 ст.
Дочь: (Съедина) Агафья Фёдоровна
Отец ребёнка: Съедин Фёдор Антипович
Смерть
Неизвестно