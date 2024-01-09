Съедина (Созыкина) Агрипина Фомина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Съедина (Созыкина) Агрипина Фомина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1886 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Около 1887 г.р.

Дети

Добавил:

ОЮ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1886 ст.

Отец: Созыкин Фома

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1907 ст.

Сын: Съедин Степан Фёдорович

Отец ребёнка: Съедин Фёдор Антипович

Романово, Панкрушихинский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
12.01.1907 ст.

Муж: Съедин Фёдор Антипович

Романово, Панкрушихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Около 1910 ст.

Дочь: (Съедина) Анна Фёдоровна

Отец ребёнка: Съедин Фёдор Антипович

Рождение ребёнка
Около 1910 ст.

Дочь: (Съедина) Агафья Фёдоровна

Отец ребёнка: Съедин Фёдор Антипович

Смерть
Неизвестно

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