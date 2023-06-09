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Юсина Нина Александровна

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Место рождения

Рыбинск, город Рыбинск, Ярославская область

Дата рождения

29.07.1888 ст.

Дата смерти

22.01.1962

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1888 ст.

Отец: Юсин Юсим Александр (Мойше Лейб) Иванович (Замганович)

Мать: Богородская Елизавета Ивановна

Рыбинск, город Рыбинск, Ярославская область
Бракосочетание
14.12.1910

Муж: Судаков Иван Федорович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1911

Сын: Судаков Константин Иванович

Отец ребёнка: Судаков Иван Федорович

Рождение ребёнка
01.12.1912

Дочь: Судакова Галина Ивановна

Отец ребёнка: Судаков Иван Федорович

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Рождение ребёнка
1917

Сын: Судаков Александр Иванович

Отец ребёнка: Судаков Иван Федорович

Смерть
22.01.1962
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)

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