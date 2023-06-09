Юсина Нина Александровна
Место рождения
Дата рождения29.07.1888 ст.
Дата смерти22.01.1962
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1888 ст.
Бракосочетание
14.12.1910
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1911
Сын: Судаков Константин Иванович
Отец ребёнка: Судаков Иван Федорович
Рождение ребёнка
01.12.1912
Дочь: Судакова Галина Ивановна
Отец ребёнка: Судаков Иван Федорович
Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Рождение ребёнка
1917
Сын: Судаков Александр Иванович
Отец ребёнка: Судаков Иван Федорович
Смерть
22.01.1962
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)