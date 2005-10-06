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Коваленко Мария Денисовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.10.2005

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.2005

Отец: Коваленко Денис Валерьевич

Мать: Коваленко Светлана Михайловна

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