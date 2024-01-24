Савельева Шишкина Матрона Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савельева Шишкина Матрона Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.10.1911

Сын: Савельев Яков Романович

Отец ребёнка: Савельев Роман Филиппович

Рождение ребёнка
08.11.1912

Сын: Савельев Михаил Романович

Отец ребёнка: Савельев Роман Филиппович

Рождение ребёнка
12.02.1916

Сын: Савельев Фёдор Романович

Отец ребёнка: Савельев Роман Филиппович

Рождение ребёнка
27.01.1918

Дочь: Савельева Анна Романовна

Отец ребёнка: Савельев Роман Филиппович

Рождение ребёнка
12.05.1936

Сын: Савельев Александр Романович

Отец ребёнка: Савельев Роман Филиппович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Савельева Нина Романовна

Отец ребёнка: Савельев Роман Филиппович

Смерть
Неизвестно
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