Савельева Шишкина Матрона Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
22.10.1911
Отец ребёнка: Савельев Роман Филиппович
Рождение ребёнка
08.11.1912
Сын: Савельев Михаил Романович
Отец ребёнка: Савельев Роман Филиппович
Рождение ребёнка
12.02.1916
Отец ребёнка: Савельев Роман Филиппович
Рождение ребёнка
27.01.1918
Дочь: Савельева Анна Романовна
Отец ребёнка: Савельев Роман Филиппович
Рождение ребёнка
12.05.1936
Сын: Савельев Александр Романович
Отец ребёнка: Савельев Роман Филиппович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Савельева Нина Романовна
Отец ребёнка: Савельев Роман Филиппович
Смерть
Неизвестно