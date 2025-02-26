Свирина Софья Сысоевна
женский, родилась 1820 ст., Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
умерла Неизвестно
Супруги
Свирин Тимофей Денисович1804 ст. г.р.
Дети
Свирин Петр Тимофеевич1847 ст. г.р.
Свирин Алексей Тимофеевич1852 ст. г.р.Показать еще 2
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Свирина) Елена Тимофеевна
Отец ребёнка: Свирин Тимофей Денисович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1847 ст.
Отец ребёнка: Свирин Тимофей Денисович
Рождение ребёнка
1852 ст.
Сын: Свирин Алексей Тимофеевич
Отец ребёнка: Свирин Тимофей Денисович
Рождение ребёнка
1855 ст.
Дочь: (Свирина) Наталья Тимофеевна
Отец ребёнка: Свирин Тимофей Денисович
Смерть
Неизвестно