Свирина Софья Сысоевна 1820 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Свирина Софья Сысоевна

Автор
ИС
Свирин И.

женский, родилась 1820 ст., Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область

умерла Неизвестно

Супруги
Свирин Тимофей Денисович1804 ст. г.р.
Дети
Свирин Петр Тимофеевич1847 ст. г.р.
Свирин Алексей Тимофеевич1852 ст. г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Свирина) Елена Тимофеевна

Отец ребёнка: Свирин Тимофей Денисович

Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Свирин Тимофей Денисович

Рождение ребёнка
1847 ст.

Сын: Свирин Петр Тимофеевич

Отец ребёнка: Свирин Тимофей Денисович

Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область

Рождение ребёнка
1852 ст.

Сын: Свирин Алексей Тимофеевич

Отец ребёнка: Свирин Тимофей Денисович

Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область

Рождение ребёнка
1855 ст.

Дочь: (Свирина) Наталья Тимофеевна

Отец ребёнка: Свирин Тимофей Денисович

Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область

Смерть
Неизвестно

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