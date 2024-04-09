Кислова Лукерья Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кислова Лукерья Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1898

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1923 г.р.
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Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кислов Ефим Дмитриевич

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1923

Дочь: (Кислова) Капитолина Ефимовна

Отец ребёнка: Кислов Ефим Дмитриевич

Рождение ребёнка
06.11.1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кислов Ефим Дмитриевич

Рождение ребёнка
04.04.1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кислов Ефим Дмитриевич

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