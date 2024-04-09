Кислова Лукерья Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1898
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1923
Дочь: (Кислова) Капитолина Ефимовна
Отец ребёнка: Кислов Ефим Дмитриевич
Рождение ребёнка
06.11.1932
Рождение ребёнка
04.04.1942