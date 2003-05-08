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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.02.1941

Дата смерти

2021

Пол

Мужской

Отец

1909 г.р.

Мать

1912 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1941

Отец: ?

Мать: ?

Рождение ребёнка
28.09.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: ?

Смерть
2021
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