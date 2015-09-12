Алфёрова (Гусева) Валентина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алфёрова (Гусева) Валентина Васильевна

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Место рождения

Шуя, Шуя, Ивановская область

Дата рождения

22.09.1940

Дата смерти

12.09.2015

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1940

Отец: Гусев Василий

Мать: Гусева Наталья

Шуя, Шуя, Ивановская область
Рождение ребёнка
26.12.1960

Дочь: Масленникова Светлана Анатольевна

Отец ребёнка: Алфёров Анатолий Иванович

Шуя, Шуя, Ивановская область
Рождение ребёнка
27.05.1968

Сын: Алфёров Андрей Анатольевич

Отец ребёнка: Алфёров Анатолий Иванович

Шуя, Шуя, Ивановская область
Рождение ребёнка
1977

Сын: Алфёров Игорь Анатольевич

Отец ребёнка: Алфёров Анатолий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алфёров Анатолий Иванович

Смерть
12.09.2015
Шуя, Шуя, Ивановская область
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