Алфёрова (Гусева) Валентина Васильевна
Место рождения
Дата рождения22.09.1940
Дата смерти12.09.2015
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1940
Отец: Гусев Василий
Мать: Гусева Наталья
Рождение ребёнка
26.12.1960
Дочь: Масленникова Светлана Анатольевна
Отец ребёнка: Алфёров Анатолий Иванович
Рождение ребёнка
27.05.1968
Сын: Алфёров Андрей Анатольевич
Отец ребёнка: Алфёров Анатолий Иванович
Рождение ребёнка
1977
Сын: Алфёров Игорь Анатольевич
Отец ребёнка: Алфёров Анатолий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
12.09.2015