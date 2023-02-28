Садокова Олимпиада Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Садокова Олимпиада Николаевна

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Место рождения

Раменский Дмитриевский, Вологодский уезд, Вологодская губерния

Дата рождения

1830

Пол

Женский

Отец

1794 г.р.

Мать

1805 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: Садоков Николай Федорович

Мать: Садокова Ольга Филипповна

Раменский Дмитриевский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
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