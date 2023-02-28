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Садокова Олимпиада Николаевна
Садокова Олимпиада Николаевна
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Место рождения
Раменский Дмитриевский
, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Дата рождения
1830
Пол
Женский
Отец
Садоков Николай Федорович
1794 г.р.
Мать
Садокова Ольга Филипповна
1805 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец:
Садоков Николай Федорович
Мать:
Садокова Ольга Филипповна
Раменский Дмитриевский
, Вологодский уезд, Вологодская губерния
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