Трубникова Апрасинья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1786
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1804
Сын: Трубников Степан Вонифатиевич
Отец ребёнка: Трубников Вонифатий (Алифан) Поликарпович
Рождение ребёнка
1807
Сын: Трубников Фёдор Вонифатиевич
Отец ребёнка: Трубников Вонифатий (Алифан) Поликарпович
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Марфа Вонифатиевна
Отец ребёнка: Трубников Вонифатий (Алифан) Поликарпович
Рождение ребёнка
1813
Сын: Трубников Никифор Вонифатиевич
Отец ребёнка: Трубников Вонифатий (Алифан) Поликарпович
Работа или профессия
Неизвестно