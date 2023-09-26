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Трубникова Апрасинья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1786

Пол

Женский

Добавил:

ОН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1804

Сын: Трубников Степан Вонифатиевич

Отец ребёнка: Трубников Вонифатий (Алифан) Поликарпович

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1807

Сын: Трубников Фёдор Вонифатиевич

Отец ребёнка: Трубников Вонифатий (Алифан) Поликарпович

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1809

Дочь: Марфа Вонифатиевна

Отец ребёнка: Трубников Вонифатий (Алифан) Поликарпович

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1813

Сын: Трубников Никифор Вонифатиевич

Отец ребёнка: Трубников Вонифатий (Алифан) Поликарпович

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Работа или профессия
Неизвестно
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