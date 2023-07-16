Клевцов Николай Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.11.1968
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1968
Отец: Клевцов Николай Федорович
Мать: Клевцова Нина Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.10.1990
Мать ребёнка: Клевцова Елена Владимировна
Рождение ребёнка
13.10.2003 ст.
Дочь: Клевцова Екатерина Николаевна
Мать ребёнка: Клевцова Елена Владимировна