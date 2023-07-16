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Клевцов Николай Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.11.1968

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1968

Отец: Клевцов Николай Федорович

Мать: Клевцова Нина Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Клевцова Елена Владимировна

Рождение ребёнка
23.10.1990

Сын: Клевцов Илья Николаевич

Мать ребёнка: Клевцова Елена Владимировна

Рождение ребёнка
13.10.2003 ст.

Дочь: Клевцова Екатерина Николаевна

Мать ребёнка: Клевцова Елена Владимировна

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