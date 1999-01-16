Сорокина (Лапина) Мария Федоровна
Место рожденияКуйбышевская область, Похвистневский район, с.Кротково
Дата рождения04.08.1903
Дата смерти11.08.1977
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1903
Отец: Лапин Федор Иванович
Куйбышевская область, Похвистневский район, с.Кротково
Рождение ребёнка
30.07.1928
Отец ребёнка: Сорокин Борис Павлович
Куйбышевская область, Похвистневский район, с.Кротково
Рождение ребёнка
31.07.1934
Отец ребёнка: Сорокин Борис Павлович
Рождение ребёнка
31.07.1934
Отец ребёнка: не указан
Куйбышевская область, Похвистневский район, с. Кротково
Рождение ребёнка
06.09.1941
Сын: Сорокин Александр Борисович
Отец ребёнка: Сорокин Борис Павлович
Куйбышевская область, Похвистневский район, с.Кротково
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Смерть
11.08.1977