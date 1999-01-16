Сорокина (Лапина) Мария Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сорокина (Лапина) Мария Федоровна

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Место рождения

Куйбышевская область, Похвистневский район, с.Кротково

Дата рождения

04.08.1903

Дата смерти

11.08.1977

Пол

Женский

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1903

Отец: Лапин Федор Иванович

Мать: Лапина Прасковья Романовна

Куйбышевская область, Похвистневский район, с.Кротково
Рождение ребёнка
30.07.1928

Сын: Сорокин Петр Борисович

Отец ребёнка: Сорокин Борис Павлович

Куйбышевская область, Похвистневский район, с.Кротково
Рождение ребёнка
31.07.1934

Сын: Сорокин Иван Борисович

Отец ребёнка: Сорокин Борис Павлович

Рождение ребёнка
31.07.1934

Сын: Сорокин Иван Борисович

Отец ребёнка: не указан

Куйбышевская область, Похвистневский район, с. Кротково
Рождение ребёнка
06.09.1941

Сын: Сорокин Александр Борисович

Отец ребёнка: Сорокин Борис Павлович

Куйбышевская область, Похвистневский район, с.Кротково
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сорокин Борис Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Смерть
11.08.1977
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