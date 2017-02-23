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Лаптев Марк Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.02.2017

Пол

Мужской

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.2017

Отец: Лаптев Павел Евгеньевич

Мать: Лаптева Екатерина Викторовна

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