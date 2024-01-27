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Саков (Шкарупо) Анисия Федоровна
Саков (Шкарупо) Анисия Федоровна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Около 1900
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Шкарупо Федор
Около 1875 г.р.
Мать
Шкарупо (Шкарупо) ?
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕА
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1900
Отец:
Шкарупо Федор
Мать:
Шкарупо ?
Смерть
Неизвестно
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