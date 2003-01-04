Горохова (Новикова) Анна Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГорохова (Новикова) Анна Сергеевна

Горохова (Новикова) Анна Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.10.1914

Дата смерти

04.01.2003

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1914

Отец: Новиков Сергей

Мать: не указана

Источник: myheritage.com
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Горохова) Антонина Анатольевна

Отец ребёнка: Горохов Анатолий Андреевич

Рождение ребёнка
25.08.1941

Сын: Горохов Владимир Анатольевич

Отец ребёнка: Горохов Анатолий Андреевич

Источник: myheritage.com
Смерть
04.01.2003
Источник: myheritage.com
Похороны
Неизвестно
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.