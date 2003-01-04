Горохова (Новикова) Анна Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.10.1914
Дата смерти04.01.2003
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1914
Отец: Новиков Сергей
Мать: не указана
Источник: myheritage.com
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Горохова) Антонина Анатольевна
Отец ребёнка: Горохов Анатолий Андреевич
Рождение ребёнка
25.08.1941
Сын: Горохов Владимир Анатольевич
Отец ребёнка: Горохов Анатолий Андреевич
Источник: myheritage.com
Смерть
04.01.2003
Источник: myheritage.com
Похороны
Неизвестно
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область