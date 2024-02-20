Анна Денисова 1779 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Анна Денисова

Автор
ИЕ
Ефремов И.

женский, родилась 1779 ст.

умерла Неизвестно

Супруги
Никифор Степанов1776 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никифор Степанов

Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область

Место жительства
С 1794 ст.
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Пропал без вести (военное)
1795 ст.
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

По РС 1795 Въ 795 году уведена разбоиничьимъ образомъ неизвестными людьми съ поля

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.