Анна Денисова
женский, родилась 1779 ст.
умерла Неизвестно
Супруги
Никифор Степанов1776 ст. г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Никифор Степанов
Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область
Место жительства
С 1794 ст.
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Пропал без вести (военное)
1795 ст.
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно