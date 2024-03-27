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Иванов Яков

Место рождения

Белорусская ССР, Витебская обл., Городокский р-н, д. Хутор-Гать

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Белорусская ССР, Витебская обл., Городокский р-н, д. Хутор-Гать
Рождение ребёнка
1926

Сын: Иванов Михаил Яковлевич

Мать ребёнка: Иванова Федосья Ивановна

Белорусская ССР, Витебская обл., Городокский р-н, д. Хутор-Гать
Смерть
Неизвестно
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