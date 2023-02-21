Лебедев Симеон — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лебедев Симеон

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1799

Дата смерти

20.04.1881

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1799

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лебедев Дмитрий

Мать ребёнка: не указана

Смерть
20.04.1881
Коломна, Коломенский, Московская область
Причина смерти: Расслабление нервов
Похороны
Неизвестно
Петропавловское кладбище
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