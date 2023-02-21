Лебедев Симеон
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1799
Дата смерти20.04.1881
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1799
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лебедев Дмитрий
Мать ребёнка: не указана
Смерть
20.04.1881
Коломна, Коломенский, Московская область
Причина смерти: Расслабление нервов
Похороны
Неизвестно
Петропавловское кладбище