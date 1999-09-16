Тазов Данил Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тазов Данил Викторович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.09.1999

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1980 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1999

Отец: не указан

Мать: Дементьева - Румянцева Марина Александровна

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