Ростовцев Василий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1906
Сын: Ростовцев Федор Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
16.04.1916
Дочь: Мишенькина Александра Васильевна
Мать ребёнка: не указана
Малашкино, Чагодощенский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ростовский Николай Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно