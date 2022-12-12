Ростовцев Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ростовцев Василий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1906

Сын: Ростовцев Федор Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
16.04.1916

Дочь: Мишенькина Александра Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Малашкино, Чагодощенский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ростовский Николай Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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