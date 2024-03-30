Иванова Оксана Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИванова Оксана Анатольевна

Иванова Оксана Анатольевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.02.1971

Пол

Женский

Добавил:

СЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1971

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.03.1999

Дочь: Трофимова Диана Евгеньевна

Отец ребёнка: Локшин Евгений Михайлович

Рождение ребёнка
20.02.2000

Дочь: Локшина Дарья Евгеньевна

Отец ребёнка: Локшин Евгений Михайлович

Рождение ребёнка
06.03.2003

Сын: Локшин Иван Евгеньевич

Отец ребёнка: Локшин Евгений Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чекунова Софья

Отец ребёнка: Локшин Евгений Михайлович

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close