Иванова Оксана Анатольевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.02.1971
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
26.03.1999
Дочь: Трофимова Диана Евгеньевна
Отец ребёнка: Локшин Евгений Михайлович
Рождение ребёнка
20.02.2000
Дочь: Локшина Дарья Евгеньевна
Отец ребёнка: Локшин Евгений Михайлович
Рождение ребёнка
06.03.2003
Отец ребёнка: Локшин Евгений Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чекунова Софья
Отец ребёнка: Локшин Евгений Михайлович