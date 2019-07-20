Розов Владимир Николаевич
Место рождения
Дата рождения02.07.1935
Дата смерти20.07.2019
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1935
Отец: Розов Николай Николаевич
Мать: Розова Ксения Ильинична
Бракосочетание
23.08.1960
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
07.02.1961
Сын: Розов Вячеслав Владимирович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Владимир, город Владимир, Владимирская область
Работа или профессия
Неизвестно
гл. механик
Место жительства
Неизвестно
Смерть
20.07.2019
деревня Одинцово, Судогодский район, Владимирская область, Россия
Плохо себя чувствовал начиная с мая 19г. (сердечная аритмия)
Похороны
Неизвестно
Церковь Дмитрия Солунского Владимирская область Судогодский район п. Ильино