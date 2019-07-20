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Розов Владимир Николаевич

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Место рождения

Суволока, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

02.07.1935

Дата смерти

20.07.2019

Пол

Мужской

Отец

1914 г.р.

Мать

1907 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1935

Отец: Розов Николай Николаевич

Мать: Розова Ксения Ильинична

Суволока, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
23.08.1960

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
07.02.1961

Сын: Розов Вячеслав Владимирович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Владимир, город Владимир, Владимирская область
Работа или профессия
Неизвестно
гл. механик
Место жительства
Неизвестно
Смерть
20.07.2019
деревня Одинцово, Судогодский район, Владимирская область, Россия
Плохо себя чувствовал начиная с мая 19г. (сердечная аритмия)
Похороны
Неизвестно
Церковь Дмитрия Солунского Владимирская область Судогодский район п. Ильино
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