Аксинья Карпова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1739
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1765
Сын: Нестор Иванов
Отец ребёнка: Иван Мартинов
Рождение ребёнка
1769
Сын: Марк Иванов
Отец ребёнка: Иван Мартинов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Мартинов
Место жительства
Неизвестно
деревня Мельник, Бобруйский уезд, Минская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно