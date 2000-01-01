Бардонов Николай Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бардонов Николай Викторович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бардонов Виктор Павлович

Мать: Бардонова Агнея

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ирина Николаевна

Мать ребёнка: Бардонова Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бардонов Анатолий Николаевич

Мать ребёнка: Бардонова Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бардонова Анна

Смерть
Неизвестно
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