Бардонов Николай Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Бардонов Виктор Павлович
Мать: Бардонова Агнея
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ирина Николаевна
Мать ребёнка: Бардонова Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бардонов Анатолий Николаевич
Мать ребёнка: Бардонова Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бардонова Анна
Смерть
Неизвестно