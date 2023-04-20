Шайсламова Фания Ушияровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шайсламова Фания Ушияровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Тимиргалиев Ушияр

Мать: Тимиргалиева Хакима

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шаисламов Тимирхан Шаисламович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Арменшина Венера Тимирхановна

Отец ребёнка: Шаисламов Тимирхан Шаисламович

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