Шайсламова Фания Ушияровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Тимиргалиев Ушияр
Мать: Тимиргалиева Хакима
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шаисламов Тимирхан Шаисламович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Арменшина Венера Тимирхановна
Отец ребёнка: Шаисламов Тимирхан Шаисламович