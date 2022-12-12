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Логинова Антонина Ивановна

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Место рождения

Шелемис, Кузнецкий муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

06.08.1934

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

1912 г.р.

Муж

1927 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

МЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1934

Отец: Чаруев Иван Федорович

Мать: Чаруева Мария Ивановна

Шелемис, Кузнецкий муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
30.10.1955

Муж: Цибарев Николай Иосифович

Рождение ребёнка
06.01.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Цибарев Николай Иосифович

Самара, Самара, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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