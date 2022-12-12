Логинова Антонина Ивановна
Место рождения
Дата рождения06.08.1934
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1934
Отец: Чаруев Иван Федорович
Мать: Чаруева Мария Ивановна
Бракосочетание
30.10.1955
Рождение ребёнка
06.01.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Цибарев Николай Иосифович
Самара, Самара, Самарская область
Смерть
Неизвестно