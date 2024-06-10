Мартынова Авдотья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мартынов Арсентий
Рождение ребёнка
1905
Сын: Мартынов Василий Арсентьевич
Отец ребёнка: Мартынов Арсентий
Сорка, Бабаевский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно