Сухарева (Верещагина) Ольга Валентиновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.07.1981
Дочь: Лагутина Ирина Алексеевна
Отец ребёнка: Сухарев Алексей Николаевич
Рождение ребёнка
31.01.1985
Дочь: Анна Алексеевна
Отец ребёнка: Сухарев Алексей Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
учитель английского языка, Тавреньгская СШ
Смерть
Неизвестно