Сухарева (Верещагина) Ольга Валентиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сухарева (Верещагина) Ольга Валентиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Верещагин Валентин Иванович

Мать: Верещагина Клавдия Николаевна

Рождение ребёнка
15.07.1981

Дочь: Лагутина Ирина Алексеевна

Отец ребёнка: Сухарев Алексей Николаевич

Пономаревская, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
31.01.1985

Дочь: Анна Алексеевна

Отец ребёнка: Сухарев Алексей Николаевич

Пономаревская, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сухарев Алексей Николаевич

Работа или профессия
Неизвестно
учитель английского языка, Тавреньгская СШ
Смерть
Неизвестно
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