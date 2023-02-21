Петров Степан Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1873
Дочь: Ильменский Любовь Степановна
Мать ребёнка: Ольга Львовна
Рождение ребёнка
30.01.1874
Мать ребёнка: Ольга Львовна
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
Купец
Образование
Неизвестно
Потомственный почетный гражданин
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ольга Львовна
Смерть
Неизвестно