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Лукерья
Лукерья
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Около ?.02.1849
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Капитон
Около 1817 г.р.
Мать
Прасковья
Около 1822 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮИ
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около ?.02.1849
Отец:
Капитон
Мать:
Прасковья
Смерть
Неизвестно
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