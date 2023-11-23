Петр Федосеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петр Федосеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1753

Дата смерти

1807

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1753 г.р.

Дети

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753

Отец: не указан

Мать: не указана

Петр Федосеевич (1753 - 1807) О месте рождения и родителях его данных нет. Священник села Елохова Рыбинского уезда. Жена его Феодора Петровна (1753-02.07.1818)1 , дочь священника Петра. Дети: Василий,... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ильинский Николай Петров

Мать ребёнка: Феодора Петрова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алексей Петров

Мать ребёнка: Феодора Петрова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Василий Петров

Мать ребёнка: Феодора Петрова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Феодора Петрова

Рождение ребёнка
1779

Сын: Алексей Петров

Мать ребёнка: Феодора Петрова

Алексей Петрович (1779 - ?) Родился в семье священника села Елохова Рыбинского уезда Петра Федосеевича. Обучался в семинарии, уволен из грамматики. Служил пономарем в том же селе. 21 января 1802 года ... Показать все
Рождение ребёнка
1781

Сын: Ильинский Иван Петров

Мать ребёнка: Феодора Петрова

Ильинский Иван Петрович (1781 - 1848) Родился в семье священника села Елохова Рыбинского уезда Петра Федосеевича. С 1792 года обучался в семинарии. В 1799 году определен во дьячка к церкви села Вознес... Показать все
Рождение ребёнка
1785

Дочь: Екатерина Петрова

Мать ребёнка: Феодора Петрова

Рождение ребёнка
1788

Дочь: Александра Петрова

Мать ребёнка: Феодора Петрова

Смерть
1807

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