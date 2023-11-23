Петр Федосеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1753
Дата смерти1807
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
1753
Отец: не указан
Мать: не указана
Петр Федосеевич (1753 - 1807) О месте рождения и родителях его данных нет. Священник села Елохова Рыбинского уезда. Жена его Феодора Петровна (1753-02.07.1818)1 , дочь священника Петра. Дети: Василий,... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Феодора Петрова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Алексей Петров
Мать ребёнка: Феодора Петрова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Василий Петров
Мать ребёнка: Феодора Петрова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Феодора Петрова
Рождение ребёнка
1779
Сын: Алексей Петров
Мать ребёнка: Феодора Петрова
Алексей Петрович (1779 - ?) Родился в семье священника села Елохова Рыбинского уезда Петра Федосеевича. Обучался в семинарии, уволен из грамматики. Служил пономарем в том же селе. 21 января 1802 года ... Показать все
Рождение ребёнка
1781
Мать ребёнка: Феодора Петрова
Ильинский Иван Петрович (1781 - 1848) Родился в семье священника села Елохова Рыбинского уезда Петра Федосеевича. С 1792 года обучался в семинарии. В 1799 году определен во дьячка к церкви села Вознес... Показать все
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Екатерина Петрова
Мать ребёнка: Феодора Петрова
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Александра Петрова
Мать ребёнка: Феодора Петрова
Смерть
1807