Лубягина (?) Авдотия Никитина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1680 ст.
Дата смертиДо 1752
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1680 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1708 ст.
Отец ребёнка: Лубягин Софрон Григорьевич
Рождение ребёнка
1717
Дочь: Наталия Софронова
Отец ребёнка: Лубягин Софрон Григорьевич
Рождение ребёнка
1724
Дочь: Огрина Нина Софронова
Отец ребёнка: Лубягин Софрон Григорьевич
Рождение ребёнка
1727
Дочь: Евдокимова Феодора Софронова
Отец ребёнка: Лубягин Софрон Григорьевич
Рождение ребёнка
1736
Дочь: Коновалова Дарья Софронова
Отец ребёнка: Лубягин Софрон Григорьевич
Рождение ребёнка
1737
Дочь: Блинова Мавра Софронова
Отец ребёнка: Лубягин Софрон Григорьевич
Рождение ребёнка
1742
Дочь: Пересторонина Акилина Софронова
Отец ребёнка: Лубягин Софрон Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
До 1752