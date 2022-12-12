Лубягина (?) Авдотия Никитина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лубягина (?) Авдотия Никитина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1680 ст.

Дата смерти

До 1752

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1680 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1708 ст.

Сын: Лубягин Фрол Софронович

Отец ребёнка: Лубягин Софрон Григорьевич

Рождение ребёнка
1717

Дочь: Наталия Софронова

Отец ребёнка: Лубягин Софрон Григорьевич

Рождение ребёнка
1724

Дочь: Огрина Нина Софронова

Отец ребёнка: Лубягин Софрон Григорьевич

Рождение ребёнка
1727

Дочь: Евдокимова Феодора Софронова

Отец ребёнка: Лубягин Софрон Григорьевич

Рождение ребёнка
1736

Дочь: Коновалова Дарья Софронова

Отец ребёнка: Лубягин Софрон Григорьевич

Рождение ребёнка
1737

Дочь: Блинова Мавра Софронова

Отец ребёнка: Лубягин Софрон Григорьевич

Рождение ребёнка
1742

Дочь: Пересторонина Акилина Софронова

Отец ребёнка: Лубягин Софрон Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лубягин Софрон Григорьевич

Место жительства
Неизвестно
Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
До 1752
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