Лапыгин Вячеслав — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лапыгин Вячеслав

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1972

Дата смерти

06.08.2019

Пол

Мужской

Отец

1932 г.р.

Мать

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Жена

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Дети

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Добавил:

АА
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Место
Комментарий
Рождение
1972

Отец: Лапыгин Николай

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
06.08.2019

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