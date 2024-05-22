Милютин Алексей Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.03.1985
ПолМужской
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1985
Отец: Милютин Александр Борисович
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.08.2010
Сын: Милютин Дмитрий Алексеевич
Мать ребёнка: Милютина Екатерина Ивановна
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край