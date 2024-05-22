Милютин Алексей Александрович 09.03.1985 — найти родственников по фамилии на Familio
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Милютин Алексей Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.03.1985

Пол

Мужской

Отец

1962 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Жена

1985 г.р.

Дети

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1985

Отец: Милютин Александр Борисович

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Милютина Екатерина Ивановна

Рождение ребёнка
25.08.2010

Сын: Милютин Дмитрий Алексеевич

Мать ребёнка: Милютина Екатерина Ивановна

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край

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