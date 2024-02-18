Денисов Дмитрий Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1891
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891
Рождение ребёнка
29.07.1913
Дочь: Гусякова Мария Дмитриевна
Мать ребёнка: Решетникова Федосья Егоровна
Рождение ребёнка
31.07.1916
Мать ребёнка: Решетникова Федосья Егоровна
Рождение ребёнка
19.04.1919
Дочь: Денисова Антонида Дмитриевна
Мать ребёнка: Решетникова Федосья Егоровна
Рождение ребёнка
28.07.1923
Дочь: Шахметова Серафима Дмитриевна
Мать ребёнка: Решетникова Федосья Егоровна
Рождение ребёнка
26.05.1925
Дочь: Денисова Елена Дмитриевна
Мать ребёнка: Решетникова Федосья Егоровна
Рождение ребёнка
19.01.1933
Дочь: Богданова Валентина Дмитриевна
Мать ребёнка: Решетникова Федосья Егоровна
Смерть
Неизвестно