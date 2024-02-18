Денисов Дмитрий Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Денисов Дмитрий Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: Денисов Степан Алексеевич

Мать: Шорохова Варвара Алексеевна

Рождение ребёнка
29.07.1913

Дочь: Гусякова Мария Дмитриевна

Мать ребёнка: Решетникова Федосья Егоровна

Рождение ребёнка
31.07.1916

Сын: Денисов иван Дмитриевич

Мать ребёнка: Решетникова Федосья Егоровна

Рождение ребёнка
19.04.1919

Дочь: Денисова Антонида Дмитриевна

Мать ребёнка: Решетникова Федосья Егоровна

Рождение ребёнка
28.07.1923

Дочь: Шахметова Серафима Дмитриевна

Мать ребёнка: Решетникова Федосья Егоровна

Рождение ребёнка
26.05.1925

Дочь: Денисова Елена Дмитриевна

Мать ребёнка: Решетникова Федосья Егоровна

Рождение ребёнка
19.01.1933

Дочь: Богданова Валентина Дмитриевна

Мать ребёнка: Решетникова Федосья Егоровна

Смерть
Неизвестно

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