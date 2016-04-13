Сухоплясова Валентина Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сухоплясова Валентина Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.05.1936

Дата смерти

13.04.2016

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1938 г.р.

Дети

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1936

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.06.1962

Дочь: Ефимова Елена Владимировна

Отец ребёнка: Сухоплясов Владимир Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сухоплясов Владимир Александрович

Смерть
13.04.2016
Калуга, город Калуга, Калужская область
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