Сухоплясова Валентина Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.05.1936
Дата смерти13.04.2016
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1936
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.06.1962
Дочь: Ефимова Елена Владимировна
Отец ребёнка: Сухоплясов Владимир Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
13.04.2016
Калуга, город Калуга, Калужская область