Grant William Alexander — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Grant William Alexander

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.04.1842

Дата смерти

12.01.1843

Пол

Мужской

Отец

1798 г.р.

Мать

Около 1802 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1842

Отец: Grant William

Мать: Grant Mary

Смерть
12.01.1843
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