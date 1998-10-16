Сахно Александр Карпович
Место рожденияВоронежская обл. Ольховатский р-н хутор Кошарное
Дата рождения1905
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: Сахно Карп Ермолаевич
Мать: Сахно Прасковья Ивановна
Воронежская обл. Ольховатский р-н хутор Кошарное
Рождение ребёнка
10.07.1939
Мать ребёнка: Сахно Мария Фёдоровна
Воронежская обл, Ольховатский р-н, хутор Кошарный
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сахно Мария Фёдоровна
Смерть
Неизвестно