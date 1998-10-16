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Сахно Александр Карпович

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Место рождения

Воронежская обл. Ольховатский р-н хутор Кошарное

Дата рождения

1905

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: Сахно Карп Ермолаевич

Мать: Сахно Прасковья Ивановна

Воронежская обл. Ольховатский р-н хутор Кошарное
Рождение ребёнка
10.07.1939

Сын: Сахно Пётр Александрович

Мать ребёнка: Сахно Мария Фёдоровна

Воронежская обл, Ольховатский р-н, хутор Кошарный
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сахно Мария Фёдоровна

Смерть
Неизвестно
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